Клычков прокомментировал «досужие рассуждения» о приватизации

Глава Орловской области уверен, что для «Дорожной службы» ничего не меняется.

По поручению федерального центра в стране идет акционирование унитарных предприятий. До 1 октября 2024 года ГУП «Дорожная служба» должно быть преобразовано в АО. Руководитель предприятия Сергей Музалев на совещании 26 февраля доложил, что все мероприятия, которые запланированы в первом квартале, уже выполнены.

«Зачастую вижу досужие рассуждения о том, что область что-то отдает, – сказал губернатор Андрей Клычков. – Есть федеральный закон, есть поручение президента: унитарные предприятия преобразовать в акционерные общества. Это абсолютно ничего не меняет, это наше областное акционерное общество. Оно просто переходит в другую организационно-правую форму», – подчеркнул Андрей Клычков.

Отметим, регион также может преобразовать ГУП в бюджетное учреждение. Выбор формы остается за субъектом.

«Дорожная служба» в 2023 году заключила договоров и контрактов на 2,865 млрд рублей. На предприятии трудится 770 человек. Средняя зарплата работников – 44,43 тысячи рублей.

ИА “Орелград”