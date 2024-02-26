В Орловской области снова нашли причину плохих дорог

Система контроля, гарантии, уход за полотном?

Почему, как весна – проехать невозможно, поинтересовался на заседании правительства региона 26 февраля первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин. Политик накидал и ряд возможных ответов: хромает система контроля за качеством при производстве работ, система ухода, может быть гарантийные обязательства не выполняются подрядчиками?

Руководитель ГУП «Дорожная служба» Сергей Музалев был в ответе немногословен.

«Ну, я думаю, что здесь просто вопрос увеличения финансирования», – констатировал специалист.

Из 3800 километров дорог региона в минувшем году «Дорожная служба» отремонтировала 110, еще 50 – делают подрядчики по нацпроектам. Также финансирование на региональные и федеральные дороги совершенно разное. На содержании километра первых уходит 0,37 млн рублей, вторых – 1,5 миллиона.

«Мы с вами же видим разницу: что мы сегодня по федеральной трассе едем, что по региональной трассе, – поддержал губернатор Андрей Клычков. – И вопрос финансирования сегодня для «Дорожной службы» имеет ключевое значение».

Глава региона признал, что «действительно, дороги у нас многие, построенные и давно, и недавно, развалились». Подрядчиков будут понуждать к выполнению гарантийных обязательств. Также поручено заниматься восстановлением дорожного полотна.

Отметим, недостаточное финансирование и скромные объемы работ не раз обсуждали на совещаниях разного уровня. И каждый год дороги продолжают таять вместе со снегом даже в областном центре.

ИА “Орелград”