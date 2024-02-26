Движение по мосту в деревню Тайное откроют в конце февраля

Он станет доступен до официального завершения работ в Орловском округе.

Канал «Первый областной» сообщает, что машины смогут проехать по новому мосту уже 29 февраля. При этом работы на объекте продолжатся. Впереди обустройство подмостового пространства, благоустройство склонов, окраска ограждений моста, нанесение разметки на дорожное полотно. Эти работы не повлияют на движение машин и пешеходов, рассказал журналистам представитель Уваровской ПМК №22 Евгений Петряков. Официально контракт завершается в июне. Готовность объекта на настоящий момент около 97%.

Напомним, цена моста – 317,87 млн рублей. Контракт с подрядчиком заключен в марте 2023 года.

ИА “Орелград”