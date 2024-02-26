Заммэра Орла ответил на претензии перевозчиков Кривовых

Вадим Ничипоров посоветовал «направлять энергию в нужное русло».

Первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров 25 февраля поделился своим видением ситуации в соцсетях. Чиновник назвал ролики перевозчиков Кривовых спекуляцией. По его мнению, они устроили саботаж, поднимая темы, якобы, притеснения многодетных семей на Орловщине, сведения с ними каких-то личных счётов, давления на бизнес.

Вадим Ничипоров подчеркнул: чтобы лишиться маршрута – нужно «постараться». При несоблюдении графиков перевозчиком – следует устное предупреждение со стороны администрации. Если оно не действует, выдаётся официальная претензия. Несколько претензий — повод для расторжения контракта. Так, по словам Ничипорова, было и на 9-м маршруте, когда он обслуживался ИП Кривовой М. Н. Предприниматель Дегтеренко А. Н. внесен в реестр недобросовестных поставщиков: в отдельные дни ноября-декабря 2022 года по 26-му маршруту не было выполнено более 50% рейсов, уточнил чиновник. ИП Кривов В. А. работал на 4-м маршруте до конца срока действия контракта.

С начала 2023 года перевозчики могли заключить контракт на маршрут №59. С июля по ноябрь 2023 года администрацией было проведено 15 торгов на автобусные маршруты города Орла. Кривовы заявок не подавали. В 2024 году также проводилось восемь электронных процедур, заявок от них вновь не последовало, проинформировал чиновник.

«Я не буду оценивать чьё-либо поведение, какие-либо публичные выступления. Я лишь хочу попросить всех перевозчиков направлять свою энергию в нужное русло — на улучшение качества транспортного обслуживания, а не на то, какое видео записать в очередной раз», – призвал Вадим Ничипоров.

ИА “Орелград”