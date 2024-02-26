На Орловщине приостановлены многомиллионные торги на поставку ноутбуков

Одна из компаний-участников пожаловалась в ФАС.

Областной Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности планирует закупить 1188 ноутбуков на сумму до 81 миллиона 900 тысяч рублей. Покупка осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Платить предполагается из средств региональной казны.

Получателем техники станет казённое учреждение Орловской области – «Ресурсный центр «Образование-57»». Поставка должна быть осуществлена до 15 мая текущего года.

Однако на данный момент торги приостановлены. Одна из компаний-участников, ООО «Урал автоматизация», подала жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Пока что она находится на рассмотрении.

Известно, что компания недовольна условиями, выставленными заказчиком. Так, утверждается, что департамент установил такие характеристики товара, что им соответствует лишь один производитель. Уточняется, что имеются в виду ноутбуки ООО «Айсиэл Техно» (ICL).

Напомним, ранее областные власти «опоздали» с закупками ноутбуков для орловских «Точек роста», не успев к 1 сентября.

ИА «Орелград»