На Орловщине приостановлены многомиллионные торги на поставку ноутбуков

26.2.2024 | 9:00 Важное, Новости, Образование

Одна из компаний-участников пожаловалась в ФАС.

Фото: ИА «Орелград»

Областной Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности планирует закупить 1188 ноутбуков на сумму до 81 миллиона 900 тысяч рублей. Покупка осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Платить предполагается из средств региональной казны.

Получателем техники станет казённое учреждение Орловской области – «Ресурсный центр «Образование-57»». Поставка должна быть осуществлена до 15 мая текущего года.

Однако на данный момент торги приостановлены. Одна из компаний-участников, ООО «Урал автоматизация», подала жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Пока что она находится на рассмотрении.

Известно, что компания недовольна условиями, выставленными заказчиком. Так, утверждается, что департамент установил такие характеристики товара, что им соответствует лишь один производитель. Уточняется, что имеются в виду ноутбуки ООО «Айсиэл Техно» (ICL).

Напомним, ранее областные власти «опоздали» с закупками ноутбуков для орловских «Точек роста», не успев к 1 сентября.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования