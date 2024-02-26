Информация о сносе деревьев на площади Мира подтвердилась

Специалисты утверждают, что данные зелёные насаждения обречены.

Комментарий на эту тему телеканалу «Первый областной» дал Алексей Ковешников, завкафедрой ландшафной архитектуры Орловского государственного аграрного университета.

«Деревья старовозрастные. Их сажали наспех, без какой-либо системы, без какого-либо плана после войны, в основном. Вот поэтому, как человек, они стареют, естественно, вид у них плохой, болезни. И, самое главное, что деревья в городской среде живут, конечно, в три раза меньше», – пояснил специалист.

На данный момент в Орле уже начали опиливать деревья – это случается каждую весну. По мнению Ковешникова, данная процедура не только желательна, но и необходима.

«Нужно за деревьями следить. Санитарная обрезка необходима, эстетическая обрезка необходима. Удаление ветвей сухих, наклонённых, раздвоенных. Они все, многие деревья, вроде внешне хорошие, но внутри гнилые», – высказался орловец.

Что касается деревьев на площади Мира, помеченных красными номерами, то они, действительно, предназначены к сносу. Однако мэрия обещает, что вместо прежних насаждений появятся новые. Так, в минувшем году в Орле в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на двух улицах высадили 440 новых деревьев.

ИА «Орелград»