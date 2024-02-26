Информация о сносе деревьев на площади Мира подтвердилась

26.2.2024 | 17:33 Новости, Общество

Специалисты утверждают, что данные зелёные насаждения обречены.

Фото: vk.com/vk_orel

Комментарий на эту тему телеканалу «Первый областной» дал Алексей Ковешников, завкафедрой ландшафной архитектуры Орловского государственного аграрного университета.

«Деревья старовозрастные. Их сажали наспех, без какой-либо системы, без какого-либо плана после войны, в основном. Вот поэтому, как человек, они стареют, естественно, вид у них плохой, болезни. И, самое главное, что деревья в городской среде живут, конечно, в три раза меньше», – пояснил специалист.

На данный момент в Орле уже начали опиливать деревья – это случается каждую весну. По мнению Ковешникова, данная процедура не только желательна, но и необходима.

«Нужно за деревьями следить. Санитарная обрезка необходима, эстетическая обрезка необходима. Удаление ветвей сухих, наклонённых, раздвоенных. Они все, многие деревья, вроде внешне хорошие, но внутри гнилые», – высказался орловец.

Что касается деревьев на площади Мира, помеченных красными номерами, то они, действительно, предназначены к сносу. Однако мэрия обещает, что вместо прежних насаждений появятся новые. Так, в минувшем году в Орле в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на двух улицах высадили 440 новых деревьев.

ИА «Орелград»


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