В Орле спилили дерево у здания ОГУ имени Тургенева

26.2.2024 | 11:57 Новости, Образование, Общество

Оно росло рядом с «польским корпусом».

Фото: Наталья Широкова

Об этом в соцсетях сообщила сотрудница вуза. «Попилено», – так она прокомментировала это событие. Дерево росло на Комсомольской улице в непосредственной близости от так называемого «польского корпуса» Орловского государственного университета.

Кроме того, орловчане обнаружили целую группу деревьев, видимо, уже приговорённых к сносу. Они помечены цифрами, нанесёнными красной краской. Соответствующие фотографии размещены в социальных сетях.

Эти деревья находятся на площади Мира, рядом со сквером Танкистов и гостиницей «Орёл». В комментариях большинство пользователей оценили планы по сносу насаждений сугубо отрицательно.

Фото: vk.com/vk_orel
Фото: vk.com/vk_orel

ИА «Орелград»


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