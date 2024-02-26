В Орле спилили дерево у здания ОГУ имени Тургенева

Оно росло рядом с «польским корпусом».

Об этом в соцсетях сообщила сотрудница вуза. «Попилено», – так она прокомментировала это событие. Дерево росло на Комсомольской улице в непосредственной близости от так называемого «польского корпуса» Орловского государственного университета.

Кроме того, орловчане обнаружили целую группу деревьев, видимо, уже приговорённых к сносу. Они помечены цифрами, нанесёнными красной краской. Соответствующие фотографии размещены в социальных сетях.

Эти деревья находятся на площади Мира, рядом со сквером Танкистов и гостиницей «Орёл». В комментариях большинство пользователей оценили планы по сносу насаждений сугубо отрицательно.

ИА «Орелград»