Клычков поручил обеспечить выборы, несмотря на половодье

26.2.2024 | 11:42 Новости, Общество

Губернатор Орловской области подчеркнул необходимость соблюдения прав граждан.

ИА “Орелград”

Темы предстоящих выборов главы государства коснулись на аппаратном совещании 26 февраля. Губернатор Андрей Клычков отметил, что это событие стоит учесть при планировании мероприятий по подготовке к половодью. Поручение дано первому заместителю главы региона Владимиру Ивановскому.

«Учесть вопрос по размещению избирательных участков, доставке избирательных участков, чтобы мы и этот вариант событий тоже имели в виду, имели отработанный механизм обеспечения прав наших жителей», – заявил Андрей Клычков.

Отметим, средняя дата начала половодья в нашем регионе – 18 марта, средняя дата прохождения пика – 30 марта.  Масштабы явления зависят от многих факторов. Как правило, Орловский гидрометцентр публикует официальный прогноз на прохождение половодья в начале первого месяца весны.

ИА “Орелград”


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