Названа цена путёвки в орловские детские лагеря

Областные власти распорядились о мерах по оздоровлению детей.

Правительство региона издало постановление «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области в 2024 году». Документ принят в целях сохранения и укрепления здоровья, развития творческих способностей детей, повышения их образовательного уровня, а также для социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организации адресной и дифференцированной поддержки семей с детьми. Кроме того, задачей объявлена профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Постановлением утверждены средняя стоимость путевок и средняя стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием, а также тематика профильных смен. В частности, средняя стоимость путевки в санаторно-курортные организации составит в этом году: 35 716,17 рубля – при продолжительности смены 21 день в летний период; 41 073,69 рубля – при продолжительности смены 21 день в течение весеннего, осеннего и зимнего периодов.

Путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры и специализированные профильные лагеря будут стоить: 29 763,51 рубля – при продолжительности смены 21 день в летний период; 19 842,34 рубля – 14 дней в летний период; 17 007,72 рубля – 12 дней в летний период; 14 173,10 рубля – 10 дней в летний период; 16 219,10 рубля – 10 дней в течение весеннего, осеннего и зимнего периодов; 9921,17 рубля – 7 дней в летний период; 11 353,37 рубля – 7 дней в течение весеннего, осеннего и зимнего периодов.

Из бюджета Орловской области будут выделены значительные средства на полную и частичную оплату путевок для нескольких категорий детей. Например, отдых и оздоровление за счет средств областного бюджета предусмотрены для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, членов областных молодежных и детских общественных объединений, детей из многодетных семей, детей мобилизованных граждан и других участников СВО.

ИА «Орелград»