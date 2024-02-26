На Орловщине поддержат шесть проектов мелиорации

Предусмотрена помощь в размере 27,5 млн рублей.

Улучшение пашни планируется на площади 5,4 тыс. га. Об этом на совещании в обладминистрации 26 февраля сообщила руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Евгения Суровцева. Большая часть земли нуждается в известковании. На 47,9 га планируется проведение культуртехнических работ (расчистка от древесно-кустарниковой растительности, пней и погребенной древесины, ликвидация травянистой растительности и кочек). В прошлом году в регионе были реализованы 15 проектов мелиорации. В этом Министерством сельского хозяйства поддержаны шесть. Помимо уже прошедших отбор есть 56 проектов, которые в запасе и могут принять участие при дополнительном отборе.

Чтобы получить поддержку компании должны иметь выручку более 70% от производства, переработки и реализации сельхозпродукции. Кроме того, необходимо наличие проектно-смертной документации. Период реализации проектов мелиорации, по которым заявитель может получить возмещение части понесенных затрат, увеличен с двух до трех лет.

ИА “Орелград”