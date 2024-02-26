Орловцы стали больше пить

Это соответствует общероссийской тенденции.

Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Оно основано на данных о продажах алкоголя за минувший год.

В Орловской области наиболее заметно подрос сегмент крепких напитков. Розничные продажи крепкого алкоголя увеличились на 5,5%, до 6,4 литра на душу населения.

Слабоалкогольные напитки (включая пиво) подросли только на 2%. Однако при этом их популярность остаётся гораздо более высокой. Показатель составляет 46,9 литра на душу населения.

Также увеличились и продажи винодельческой продукции – с 4,6 до 4,7 литров на человека.

В целом по стране потребление крепкого алкоголя выросло на 3,6%, слабоалкогольных напитков – на 2,6%. По традиции, лидируют здесь северные регионы, а замыкают список республики Кавказа.

ИА «Орелград»