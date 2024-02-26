В Орловской области подтянуть реализацию нацпроектов планируют отчетами

Губернатор потребовал еженедельной сводки по «зеленым и красным» зонам.

В 2023 году для Орловской области были установлены 144 показателя в рамках нацпроектов. По 73 из них целевые значения достигнуты с превышением, по некоторым допущены провалы. Их на совещании в обладминистрации 26 февраля перечислил руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев.

Это национальный проект «Демография» – «Старшее поколение»: показатель профилактических осмотров. Это нацпроект «Образование»: доли граждан, которые получают услуги в личном кабинете «Мое здоровье». Показатель посещения ФАПов, борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Больничная летальность. Ряд показателей по проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрам» и по проекту «Цифровой контур». Губернатор отметил, что некоторые названные направления зря называют сложными.

«Это вопрос организации деятельности, не более того», – прокомментировал Андрей Клычков.

Если привлечь людей к профилактическим осмотрам, увеличится число посещений ФАПов, снизится риск серьезного развития заболеваний, потому что их смогут своевременно выявить.

«По ряду направлений, в том числе по цифровизации и образованию, ничего сверхъестественного нет, – оценил Клычков. – И, к сожалению, мы с вами начинаем заниматься статистикой в конце года, когда уже поздно что-то менять».

На 2024 год запланировано 163 показателей. Губернатор попросил в течение марта подготовить табличку, которая будет показывать достижения в динамике, с указанием красных и зеленых зон.

«Будем смотреть каждую неделю, кто и как достигает своих показателей. Тогда и будет у нас с вами возможность при необходимости реагировать».

Руководители органов власти отвечают за свои показатели, предупредил Клычков и попросил не обижаться «при принятии каких-либо решений в отношении тех, кто их не выполнил».

ИА “Орелград”