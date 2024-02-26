В Орловской области на месяц ограничат движение транспорта

Соответствующее постановление издал губернатор Андрей Клычков.

В Орловской области на основании постановления правительства региона будут введены временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения. Документ традиционно принят для обеспечения сохранности сети автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них от массовых разрушений и колейности в связи со снижением несущей способности их конструктивных элементов в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

Иными словами речь идет об ограничении движения большегрузов на период весенней распутицы. В этом году временные ограничения будут действовать с 25 марта по 23 апреля. Они затронут транспортные средства с грузом или без груза, с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка, 4 тонны – трехосная тележка. Исключение сделано для международной перевозки грузов, пассажирских автобусов, для перевозки продуктов питания, кормов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и др.

Также правительство региона утвердило список автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, на которых будут действовать ограничения: Орел – Ефремов, Нарышкино – Сосково, Орел – Знаменское, Болхов – «Орел – Витебск», Горки – Шаблыкино, Ливны – Русский Брод – Верховье, Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое, Змиевка – Глазуновка – Тросна, Болхов – Мценск – Новосиль, «Москва – Киев» – Комаричи – Дмитровск Орловский – Кромы в границах Орловской области и др.

Казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик» поручено на период временного ограничения движения транспортных средств обеспечить установку на автомобильных дорогах соответствующих дорожных знаков, ограничивающих массу на ось, и табличек, указывающих число сближенных осей транспортного средства, для каждой из которых приведенная на знаке масса является предельно допустимой. Движение транспорта в указанный период времени будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

ИА «Орелград»