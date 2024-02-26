Орловскую «Дорожную службу» похвалили за стремительную ликвидацию долгов

Работой предприятия довольны исполнительная и законодательная власть.

Результаты деятельности государственного унитарного предприятия обсудили на заседании правительства региона 26 февраля. За 2023 год заключен 421 договор и контракт. Выручка по основным видам деятельности составила 2,36 млрд рублей (рост 21% в сравнении с 2022 годом). Чистая прибыль превысила 205 млн рублей. Общая рентабельность на уровне 8,7%. Предприятие добывает песок и щебень на собственных карьерах. В «Дорожной службе» трудятся 770 человек. Выработка на каждого составила 3 млн рублей, что на четверть выше прошлого года. Перечислено 432 млн рублей налогов в федеральный бюджет, 174 – в региональный.

По словам руководителя «Дорожной службы» Сергея Музалева, дебиторская задолженность на уровне 10 млн рублей, кредиторская – только оперативная (так как предприятие не выдает авансы, а платит только по факту выполненных работ). Губернатор Андрей Клычков отметил, что в 2017-2018 годах кредиторка была за 800 миллионов рублей. И тогда очень остро стоял вопрос о существовании предприятия.

«Мы приложили все усилия, спокойно, планово. Было много разных разговоров, предположений, суждений «больших специалистов» о том, какая перспектива. Но вот мы сегодня видим итог. И сегодня предприятие выходит уже на 200 миллионов прибыли по году», – отметил Андрей Клычков.

Эти средства дают возможность обновлять материально-техническую базу, закупать заранее материалы, чтобы соответствовать текущему моменту, а не рыночному, когда летом, например, битум будет стоить в разы дороже.

Финансово-экономические показатели порадовали и первого заместителя спикера заксобрания Михаила Вдовина.

«Предприятие находилось практически в предбанкротном состоянии. Дебиторка огромная, кредиторка огромная. Вывели предприятие, огромное спасибо!» – сказал депутат.

ИА “Орелград”