Орловщина оказалась среди аутсайдеров по инвестициям

Таковы данные Росстата.

Служба статистики опубликовала свежую информацию об инвестициях в основной капитал регионов. Речь идёт о данных за период с января по сентябрь 2023-го. Экспертный комментарий по этому поводу размещён в телеграм-канале «Региональная политика».

К сожалению, наша область попала в список наименее успешных регионов. К ним относятся субъекты, где инвестиции в основной капитал, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, составили 90% или меньше. То есть – сократились как минимум на 10%.

Также среди отстающих регионов оказались наши соседи по ЦФО – Брянская и Калужская области. Кроме того, в этой группе находятся Вологодская, Ульяновская и Тюменская области и Калмыкия.

Всего более или менее резкое падение инвестиций зафиксировано в 19 регионах России. Однако в целом по стране показатель вырос на 10%.

ИА «Орелград»