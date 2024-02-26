В Орле у детсада обнаружили открытый люк

26.2.2024 | 9:46 Новости, Общество

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Фото: vk.com/orel_onlain

Опасная ловушка находится у детского сада №91. Он располагается в микрорайоне Зареченском на улице Зеленина, 2.

Крышка на люке отсутствует вовсе. Возможно, она была похищена и сдана в пункт приёма металла.

Отметим, что подобные преступления на Орловщине не редкость. Например, в ноябре минувшего года «Орёлводоканал» сообщал, что за первые десять месяцев 2023-го в городе пропало 80 таких предметов.

Их замена должна была обойтись предприятию примерно в 1,2 миллиона рублей. На закрытие одного колодца требуется 15 тысяч рублей – это без стоимости работы мастеров.

Фото: vk.com/orel_onlain

ИА «Орелград»


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