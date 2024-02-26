Орловщина удвоила экспорт рапса

26.2.2024 | 14:43 Новости, Экономика

Главным потребителем продукции является Белоруссия.

Фото: ИА «Орелград»

С начала текущего года экспорт рапса из Орловской области вырос в 2,3 раза (по сравнению с аналогичным периодом 2023-го). Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

В количественном отношении область отправила за границу примерно 15 тысяч тонн зерна продовольственного рапса. Главным потребителем выступила Республика Беларусь.

Специалисты ведомства проверили образцы продукции на наличие карантинных объектов, а также линий ГМО. Нарушений не выявлено.

«Во всех случаях фитосанитарные сертификаты, выданные управлением Россельхознадзора, подтверждали, что поставляемая за рубеж продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-получателя», – добавили в Управлении.

Ранее стало известно, что Орловщина отправила в Китай почти 2 тысячи тонн жома.

ИА «Орелград»


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