Орловскую мусорную компанию «Русресурс» признали банкротом

На этом настояла налоговая служба.

Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Орловской области, сообщает Abireg.ru.

«Русресурс работал во Мценском районе с 2018-го года. Компания занималась сортировкой и переработкой мусора. Однако ещё в 2022-м году Федеральная Налоговая Служба обратилась в суд с иском о банкротстве.

Также к судебным спорам подлючились несколько банков, «УК «Зелёная роща»» и АО «Орёл Нобель-Агро». Согласно тексту судебного решения, компания имеет задолженность в 9,8 миллиона рублей. При этом сумма основного долга составляет около 5,3 миллиона, остальное приходится на пени и штрафы.

Кроме того, к компании выдвигались претензии в связи с задержкой зарплаты работникам. «Русресурс» неоднократно обсуждался и на комитетах областного совета.

Согласно открытым данным, компания зарегистрирована в 2012-м году в Новосиле. Уставный капитал составляет 10,1 миллиона.

ИА «Орелград»