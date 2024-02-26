Под Орлом на пожаре погибли мужчина и женщина

26.2.2024 | 9:35 Новости, Происшествия

ЧП случилось в Дмитровском районе.

Тревожный сигнал поступил в службу спасения 23 февраля в 19 часов 30 минут. В деревне Дружно горел жилой дом.

На момент прибытия пожарных открытым пламенем горела кровля, а также, частично, внутренние помещения. Очевидцы ЧП сами вынесли из дома тело 76-летнего мужчины. Пожарные вытащили из строения ещё и 73-летнюю женщину. Сотрудники МЧС сделали необходимые реанимационные мероприятия, однако орловчанка погибла.

В результате пожара внутри дома выгорело около 30 квадратных метров. Последствия ЧП вместе ликвидировали орловские и курские пожарные – из 18-й пожарно-спасательной части Дмитровского района и 11-й пожарно-спасательной части города Железногорска.

«Предположительная причина пожара – короткое замыкание электрооборудования в кухне», – пояснили в Управлении МЧС по Орловской области.

Всего за три дня длинных выходных орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 27 раз, из них 11 раз именно на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»


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