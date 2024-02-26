Около 70% орловцев открыли двери обходчикам

Информацию о выборах президента стараются принести в каждый дом.

О подготовке к значимому политическому событию на совещании 26 февраля рассказала руководитель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева. С 17 февраля и по 7 марта на территории Орловской области реализуется проект по адресному информированию избирателей о выборах президента РФ – «ИнформУИК». Уже более 70% домовладений нашими обходчиками пройдено.

«Открываемость дверей достаточно высокая, превышает 70%», – сообщила Лилия Пиняева.

Сегодня дали старт печати бюллетеней. Они будут готовы не позднее 5 марта. Печатает бюллетени типография «Труд». До 7 марта они будут развозиться в территориальные избирательные комиссии. И не позднее 13 марта бюллетени передадут в участковые избирательные комиссии. В Орле уже осуществляется брендирование входных групп избирательных участков на территории Советского и Заводского районов.

«В целом все штатно», – оценила Лилия Пиняева.

На горячую линию чаще поступают уточняющие вопросы, а не жалобы, уточнила глава избиркома.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что общая задача – создать условия для того, чтобы все избиратели имели возможность проголосовать. В том числе он попросил продумать механизм работы в условиях половодья.

ИА “Орелград”