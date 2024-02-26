В Орловской области более 3,4 тысячи человек получили инвалидность

26.2.2024 | 8:50 Медицина, Новости

В главном бюро МСЭ по региону подвели итоги 2023 года.

ИА “Орелград”

Впервые инвалидами признаны 3155 взрослых и 333 ребенка. У первых среди заболеваний лидируют злокачественные новообразования и болезни системы кровообращения. У детей главные причины инвалидности – психические расстройства и расстройства поведения.

«Как среди взрослых, так и среди детей инвалидность преобладает у лиц мужского пола», – информирует бюро МСЭ в соцсетях.

В минувшем году повторное освидетельствование с целью установления инвалидности прошли 5052 взрослых и 494 ребенка.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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