Целевой кредит: что это, его виды и как получить

Что такое целевой кредит

Целевой кредит — ссуда в банке на оплату товара или услуги. Получить деньги на карту в России в 2024 году можно на разные цели, в том числе на покупку квартиру, автомобиля, оплату обучения или лечения.

Кредитный договор содержит условие о том, что клиент потратит деньги, выданные банком, на конкретную цель. Часто банки переводят суммы сразу на счет продавца.

Процентная ставка по целевым кредитам ниже, чем по нецелевым (потребительским) кредитным продуктам.

Заемщик обязан предоставить в кредитный отдел отчет о целевом расходовании средств в силу пункта 1 статьи 814 ГК РФ. Если проигнорировать это требование, придется досрочно вернуть кредитору деньги с учетом начисленных процентов — пункт 2 статьи 814 ГК РФ.

Например, покупку авто придется подтвердить договором, документами из ГИБДД и чеками об оплате. Список документов зависит от банка.

Виды целевых кредитов

Кредитные продукты предусмотрены для разных ситуаций. Самые распространенные из них:

Ипотека — кредит на покупку квартиры, дома, участка или коммерческой недвижимости

Автокредит — на покупку авто или техники по выгодной ставке. Часто предполагает покупку КАСКО у партнера банка и оформления платных услуг для снижения размера переплаты. Автомобиль и ПТС становятся предметом залога: обременения с автотранспорта снимут только после возврата всей суммы долга

Потребительский целевой микрокредит (POS-кредит) — деньги выдают на конкретную покупку: электронику, бытовую технику, предметы роскоши, мебель, стройматериалы и так далее. Обычно кредитный лимит не превышает 75 000–100 000 рублей

Образовательный кредит — на оплату учебы в вузе. Заемщиками часто выступают родители студентов или молодые люди с 21 года, официально трудоустроенные. Студенты могут платить в период учебы только проценты, а после получения диплома — приступить к погашению тела кредита

Рефинансирование можно отнести к целевому займу. Деньги при перекредитовании идут на покрытие долга: новый кредитор переводит средства предыдущему.

Как оформить целевой кредит

Перед обращением в банк необходимо уточнить перечень запрашиваемых документов. Обычно в список входит: паспорт РФ с отметкой о регистрации, документы о занятости и доходе.

Будьте готовы оформить документы на залоговое имущество, а по факту сделки — документацию о целевом расходовании средств.

Оставить заявку на целевой кредит можно на сайте круглосуточно. Для выбора кредитора можно воспользоваться сервисами в интернете.

Преимущества и недостатки для клиента

Универсальных кредитных продуктов не существует. Выбор заемщика зависит от конкретной ситуации.

Главные плюсы целевых кредитов:

Большой срок возврата задолженности

Широкий выбор программ

Привлекательная ставка

Хорошие условия кредитования

Возможность согласования графика и размера платежей

Минусы таких продуктов:

Целевое расходование средств — потратить деньги можно только по назначению

Большой пакет документов — быстро получить средства не выйдет

Наложение обременения на имущество — снять его можно после возврата долга

Высокие требования по долговой нагрузке и КИ клиента

Трудности в оформлении нескольких договоров целевого кредитования

Иногда выгоднее оформить онлайн-займ в МФО. Ставка по микрозаймам достигает 0,8% в сутки, зато клиенты могут срочно взять ссуду через интернет и получить деньги прямо сейчас. Перед подачей заявки в банк или МФО нужно изучить условия и выбрать лучшее предложение.

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