Орловщина оказалась в хвосте рейтинга по доступности бензина

Лидером рейтинга стал ЯНАО, а Орловская область заняла только 68 место.

Федеральное агентство РИА Новости представило данные нового исследования, составив рейтинг российских регионов по доступности бензина в январе 2024 года. Сообщается, что больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего – жители Ингушетии. Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в нашей стране марки бензина АИ-92. Эксперты подсчитали, сколько этого бензина может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату. Показатель определялся путем деления среднемесячной зарплаты за вычетом НДФЛ за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года на среднюю в регионе цену бензина в январе 2024 года.

Орловская область заняла в рейтинге 68-е место из 85-ти возможных. По подсчетам экспертов, среднестатистический орловец может приобрести 811 литров бензина марки АИ-92 на среднестатистическую региональную зарплату. При этом средняя цена указанного топлива в январе 2024 года в Орловской области составляла 49,92 рубля за один литр и была далеко не самой высокой не только в стране, но и в ЦФО. Аналитики также подсчитали, что за год стоимость бензина марки АИ-92 в Орловской области выросла на 6,3 процента – тоже не самый высокий показатель. Для сравнения, в среднем по стране бензин за год поднялся в цене на 7,2 процента.

Таким образом, решающее влияние на итоговое положение региона в национальном рейтинге оказал уровень среднерегиональной зарплаты. Для сравнения, житель ЯНАО, занявшего первое место в рейтинге, на свою зарплату может приобрести в месяц 2589 литров бензина марки АИ-92 при его средней цене 48,42 рубля за один литр. Причем за год в ЯНАО этот бензин подорожал на 15,6 процента. Лидером в ЦФО стала Калужская область, где среднестатистический местный житель может позволить себе купить 1064 литра бензина при его средней стоимости в 48,07 рубля за литр.

Как пишут исследователи, цены на бензин в четвертом квартале 2023 года после принятия правительством ряда стабилизирующих мер немного снизились, однако в начале 2024 года вновь стали расти. В результате в январе 2024 года бензин марки АИ-92 в целом по стране был на 7,2 процента дороже, чем в январе 2023 года. Сами цены и их динамика существенно отличаются от региона к региону. В январе 2024 года средние цены на бензин марки АИ-92 варьировались в диапазоне от 47,14 рубля за литр до 66,19 рубля, при общероссийском уровне 50,56 рубля за литр.

«При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от отношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе. В последнее время наблюдается тенденция к повышению заработной платы, что ведет к повышению доступности бензина, однако сама доступность в разных регионах по-прежнему различается в разы», – отмечают также эксперты РИА Новости.

ИА «Орелград»