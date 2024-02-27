В Орле взяточника приговорили к 11 годам

27.2.2024 | 10:30 Важное, Закон и порядок, Новости

Также мужчину оштрафовали на 100 миллионов рублей.

Фото: ИА «Орелград»

Приговор вынес Заводской районный суд Орла.

На скамье подсудимых оказался бывший сотрудник Федерального казённого учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков», которое относится к «Федеральному дорожному агентству». Мужчина работал в  отделе организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог и занимал должность ведущего эксперта дорожного хозяйства.

Его признали виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Выяснилось, что гражданин получил от шести грузоперевозчиков около 30,6 миллиона рублей.

Это стало платой за ускоренное и беспрепятственное оформление разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. А также – за благоприятное решение сопутствующих вопросов. Деньги были получены в период с июля 2017-го по октябрь 2022-го.

В итоге суд приговорил бывшего ответственного работника к 11 годам колонии строгого режима, а также оштрафовал на целых 100 миллионов рублей. Кроме того, ему на 13 лет запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

ИА «Орелград»


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