В Орле взяточника приговорили к 11 годам

Также мужчину оштрафовали на 100 миллионов рублей.

Приговор вынес Заводской районный суд Орла.

На скамье подсудимых оказался бывший сотрудник Федерального казённого учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков», которое относится к «Федеральному дорожному агентству». Мужчина работал в отделе организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог и занимал должность ведущего эксперта дорожного хозяйства.

Его признали виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Выяснилось, что гражданин получил от шести грузоперевозчиков около 30,6 миллиона рублей.

Это стало платой за ускоренное и беспрепятственное оформление разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. А также – за благоприятное решение сопутствующих вопросов. Деньги были получены в период с июля 2017-го по октябрь 2022-го.

В итоге суд приговорил бывшего ответственного работника к 11 годам колонии строгого режима, а также оштрафовал на целых 100 миллионов рублей. Кроме того, ему на 13 лет запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

ИА «Орелград»