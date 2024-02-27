Клычкова завалили жалобами на дорогу из микрорайона Болховский

27.2.2024 | 14:23 Новости, Общество

Администрация Орловского округа пообещала скорый ремонт.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Тема стала одной из самых популярных во время последнего прямого эфира орловского губернатора в социальных сетях. Андрея Клычкова буквально «затроллили» жалобами на состояние дороги, которая является единственным выездом из микрорайона.

Некоторые из комментаторов предлагали срочно начать строительство альтернативной магистрали, некоторые – просто требовали ремонтных работ. Последнее, возможно, станет реальностью ещё до апреля текущего года.

По крайней мере, об этом объявили с официального аккаунта администрации Орловского муниципального округа. Именно здесь находится данная дорога.

«Разделяем Ваше беспокойство. В текущем квартале планируется проведение ямочного ремонта данной дороги», – отреагировали чиновники.

В другом комментарии представители муниципальных властей уточнили, что ремонт должны сделать «по улице Генерала Лаврова».

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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