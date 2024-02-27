В Орле приют для собак готов, но не готов

27.2.2024 | 15:15 Новости, Общество

Администрация города попыталась прояснить ситуацию.

Фото: “Орёлград”

Вопрос подняли в социальных сетях во время последнего прямого эфира с участием губернатора Андрея Клычкова.

Напомним, объект строили на Новосильском шоссе, 18. Многие орловцы возлагали на него большие надежды, так как проблема бродячих собак стоит в городе очень остро. К тому же, совсем недавно произошло как минимум ещё одно «собачье» ЧП – стая напала на женщину в Северном районе.

Однако приют, который и так строили очень медленно, никак не может заработать, хотя вроде бы уже сдан.

«Приют достроен и введен в эксплуатацию. В настоящее время устраняются замечания, высказанные, в том числе, и общественными организациями. В ближайшее время после устранения замечаний приют начнет работу», – пояснили с официального аккаунта администрации Орла.

Точно с такими же заявлениями орловские чиновники выступали полтора месяца назад. Видимо, этого времени для устранения «последних недоделок» не хватило.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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