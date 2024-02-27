В Орле сошёл с рельсов трамвай

27.2.2024 | 12:35 Новости, Происшествия

ЧП случилось на Старомосковской.

Фото: vk.com/vk_orel / Ксения Воронина

Это произошло накануне вечером, на перекрёстке с 1-й Курской и Пушкина. Соответствующие фото и видео опубликованы в социальных сетях. В результате происшествия движение транспорта на данном участке существенно затруднилось.

Напомним, в конце минувшего года в Орле, на фоне открытия Красного моста, выполнялся масштабный ремонт трамвайных путей. Работы делали и на данном участке.

«Просто стрелки надо обслуживать. Когда на этом перекрестке был диспетчерский пункт, то в нём дежурил и рабочий. Который периодически чем-то чёрным, вроде машинного масла, смазывал стрелки с помощью веника. А теперь зимой почти каждый раз стрелку перед депо водитель вручную переводит, ломиком!», – рассказал один из комментаторов.

Напомним, ранее на Карачевской трамвайный вагон загорелся на ходу.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования