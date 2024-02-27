В Орле сошёл с рельсов трамвай

ЧП случилось на Старомосковской.

Это произошло накануне вечером, на перекрёстке с 1-й Курской и Пушкина. Соответствующие фото и видео опубликованы в социальных сетях. В результате происшествия движение транспорта на данном участке существенно затруднилось.

Напомним, в конце минувшего года в Орле, на фоне открытия Красного моста, выполнялся масштабный ремонт трамвайных путей. Работы делали и на данном участке.

«Просто стрелки надо обслуживать. Когда на этом перекрестке был диспетчерский пункт, то в нём дежурил и рабочий. Который периодически чем-то чёрным, вроде машинного масла, смазывал стрелки с помощью веника. А теперь зимой почти каждый раз стрелку перед депо водитель вручную переводит, ломиком!», – рассказал один из комментаторов.

Напомним, ранее на Карачевской трамвайный вагон загорелся на ходу.

ИА «Орелград»