Ливны сэкономили на покупке карусели

Её разместят в парке Машиностроителей.

Администрация города завершила соответствующие торги и выбрала подрядчика для исполнения данного заказа. Ответственное задание доверят А. А. Цыганкову. Кроме него в торгах участвовала ещё одна компания, предложившая более высокую цену за свои услуги.

Подрядчик должен поставить и смонтировать аттракцион «Карусель семейная «Манеж»», причём с ограждением. Впрочем, при необходимости он может заменить её эквивалентом.

Карусель предназначается для благоустройства общественной территории «Парк Машиностроителей».

Стартовая цена закупки составляла 4 миллиона 321 тысячу рублей. Цыганков предложил скидку, но несущественную – всего в 21 тысячу.

Однако итоговый контракт заключили на 3 миллиона 654 тысяч 485 рублей с копейками. Таким образом, городу удалось существенно сэкономить.

ИА «Орелград»