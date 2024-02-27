Орловская область оплатит выпуск важных книг

Библиотеку семейного чтения запускают в Орловской области.

Правительство Орловской области распорядилось о старте проекта «Библиотека семейного чтения «Духовное наследие Орловщины». Его реализация предусмотрена в рамках государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области». Основная цель заключается в оказании государственной поддержки по изданию краеведческой и художественной литературы и комплектованию государственных и муниципальных общедоступных библиотек.

Постановлением создана редакционная коллегия издательского проекта «Библиотека семейного чтения «Духовное наследие Орловщины». Ее председателем в документе значится орловский сенатор Вадим Соколов. Зампредом редколлегии назначена Наталья Георгиева, руководитель департамента культуры. В состав редколлегии вошли доктор исторических наук, профессор Виктор Ливцов, директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев, директор Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин и др.

Редколлегия нового издательского проекта является коллегиальным совещательным органом, основными задачами которой станут: рассмотрение предложений по изданию книг и обсуждение организационных вопросов, возникающих в процессе реализации издательского проекта. Редакционная коллегия будет изучать заявки на издание социально значимой литературы, определять соответствие предлагаемых к изданию произведений их социальной значимости в части содержания, качества, актуальности и тематической направленности.

Именно редколлегия наделена правом определения перечня книг, входящих в издательский проект, приоритетности их издания и формирования списка социально значимой литературы для издания за счет средств областного бюджета. Для реализации возложенных на нее задач и функций редколлегия имеет право привлекать для участия в своих заседаниях представителей органов исполнительной власти Орловской области. Также она может приглашать на заседания чиновников федеральных ведомств и органов местного самоуправления.

ИА «Орелград»