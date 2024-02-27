В Орловской области сократят очереди в дома престарелых

Такой «подарок» пожилым людям преподнесли областные власти.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил «План по сокращению (профилактике) очередности пожилых граждан для помещения в стационарные организации социального обслуживания на 2024-2025 годы». Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора по социальной политике. План предусматривает проведение мониторинга очередности граждан для помещения в стационарные организации, а также анализ численности граждан, получающих соцуслуги в стационарной форме, но готовых получать их в «иных формах социального обслуживания, в том числе с помощью стационарозамещающих технологий».

В частности, областные власти намерены развивать систему надомного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, включая услуги сиделок, в период их нахождения в очереди на получение места в «доме престарелых». Планом предусмотрена и поддержка негосударственных организаций, предоставляющих такие услуги, то есть речь, по сути, идет о развитии сети частных домов престарелых. Сокращение очередей предполагается совершить и за счет внедрения и расширения уже внедренных стационарозамещающих технологий, таких как «Стационар на дому», «Передышка», «Сопровождаемое проживание» и «Приемная семья для пожилого гражданина».

Также планируется ремонт зданий стационарных организаций за счет средств бюджета Орловской области. В плане присутствует и оптимизация структуры сети организаций социального обслуживания населения. Выразится она в «сокращении неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений, перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций». Кроме того, в регионе намечается перепрофилирование организаций соцобслуживания «в зависимости от потребности и количества получателей социальных услуг».

По данным федерального статистического наблюдения, по состоянию на 1 января 2024 года инфраструктура стационарных организаций социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в Орловской области включала в себя: государственных организаций – 10; стационарных отделений в организациях социального обслуживания – 11; социально ориентированных некоммерческих – 1; негосударственных организаций – 1. Средняя стоимость предоставления социальных услуг в месяц составляет: в доме-интернате общего типа – 25 тысяч рублей; в доме-интернате психоневрологического профиля – 28,99 тысячи рублей; на дому – 46,36 тысячи рублей.

ИА «Орелград»