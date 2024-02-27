Машину орловца арестовали из-за 133 неоплаченных штрафов

Мужчина погасил долги только после того, как возник риск потери автомобиля.

Житель Орловской области оперативно погасил накопившуюся у него задолженность по административным штрафам, а также исполнительский сбор на общую сумму 72 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФССП, он мог бы избежать выплаты штрафной санкции, если бы вовремя заплатил по своим долгам. В ведомстве пояснили, что гражданин оказался злостным нарушителем Правил дорожного движения.

Штрафы на сумму свыше 113 тысяч рублей накопились у него по 133 штрафам, наложенным сотрудниками ГИБДД. В основном орловец получал их за превышение допустимой скорости движения транспортного средства. Штрафы постепенно копились, мужчина продолжал нарушать правила, тем самым создавая угрозу и себе, и окружающим. Взысканием занимались судебные приставы-исполнители из Советского РОСП города Орла, где были возбуждены исполнительные производства.

«Для побуждения должника к оплате административных штрафов судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автомобиля, – рассказали в пресс-службе Управления ФССП. – Однако нарушитель начал скрываться от сотрудников органа принудительного исполнения».

Розыском водителя и его автомобиля совместно занимались приставы и сотрудники ГИБДД. Межведомственное взаимодействие вскоре принесло свои плоды. В результате проведения розыскных мероприятий автомобиль был найден и арестован. Автовладельцу объяснили, что машина будет выставлена на торги, если он не погасит долг в отведенный ему срок. Эта мера возымела действие, должник полностью погасил свои обязательства. В настоящий момент исполнительные производства в отношении него окончены, а транспортное средство возращено владельцу.

ИА «Орелград»