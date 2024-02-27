Портрет типичного преступника нарисовали в облсуде

В Орловской области главными преступниками оказались безработные.

Орловский областной суд опубликовал обзор деятельности районных судов по рассмотрению уголовных дел за 2023 год. Авторы документа провели статистический анализ, при помощи которого можно представить себе образ типичного преступника. Сообщается, например, что в прошлом году большую часть осужденных составили трудоспособные, не работавшие и не учившиеся, не имеющие постоянного источника дохода граждане. Таковых перед судами предстало 1277 человек, что составляет 62,14 процента от общего количество осужденных.

Также в облсуде подсчитали, что среди осужденных в прошлом году оказалось 653 гражданина (31,78 процента), которые ранее уже были судимы. Причем статистика приведена без учета снятых и погашенных судимостей. Преступления в состоянии алкогольного опьянения совершили 462 осужденных, или 22,48 процента от их общего количества. Стоит также отметить, что в особом порядке уголовного судопроизводства было рассмотрено 733 уголовных дела, или 32,4 процента от общего количества оконченных уголовных дел.

Поясним, что в особом порядке дело рассматривается по ходатайству подсудимого, который полностью соглашается с предъявленным ему обвинением и признает свою вину. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что типичным преступником является безработный и ранее судимый гражданин, совершивший преступление в состоянии алкогольного опьянения, а затем признавший свою вину в надежде на смягчение наказания при вынесении обвинительного приговора.

Лишение свободы на определенный срок в прошлом году получил 731 осужденный, или 35,57 процента от их общего количества. К штрафу было приговорено 416 осужденных (20,24 процента), условное лишение свободы получили 252 человека (12,26 процента), исправительные работы – 213 лиц (10,36 процента), обязательные работы – 205 лиц (9,98 процента), принудительные работы – 69 лиц (3,36 процента), ограничение свободы – 49 лиц (2,38 процента). Кроме того, двое осужденных были лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

ИА «Орелград»