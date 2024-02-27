В Орле экс-полицейского осудили за ложные показания

27.2.2024 | 17:33 Закон и порядок, Новости

Он пытался выгородить другого бывшего сотрудника полиции.

Фото: СУ СУ России по Орловской области

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, тот обвинялся в в применении физической силы к задержанному. Его коллега, экс-инспектор Патрульно-постовой службы по городу Орлу, решил спасти ситуацию и дал следствию и суду искажённые показания.

Однако неправда вышла наружу. В итоге под следствием и судом оказался сам лжесвидетель. Впрочем, Советский районный суд Орла приговорил его только к штрафу в 30 тысяч рублей. Орловцу вменили превышение должностных полномочий.

«До вынесения судом приговора осуждённый не заявил о ложности данных им показаний», – отметили в надзорном ведомстве.

Делом занималось Следственное управление Следственного комитета по Орловской области.

Ранее стало известно, что орловца, уничтожившего паспорт жертвы, посадили на 15 лет.

ИА «Орелград»


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