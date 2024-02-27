Орловца, уничтожившего паспорт жертвы, посадили на 15 лет

27.2.2024 | 12:10 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Жителя Мценска судили по четырём статьям сразу.

Фото: СКР России по Орловской области

Преступление произошло во Мценске в сентябре минувшего года. 25-летний парень находился в гостях у 58-летней знакомой.

Орловец совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Затем в ходе возникшего конфликта он задушил женщину. После этого парень похитил некоторое имущество погибшей и скрылся с места.

При этом он захватил с собой и паспорт женщины. Впоследствии орловец сжёг документ. Видимо, таким образом он пытался затруднить процесс установления личности жертвы.

Тем не менее, преступника задержали. Орловец дал признательные показания. В итоге ему вменили четыре статьи УК, включая довольно редкую 325-ю («похищение или повреждение документов»).

Мценский районный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Свой срок он отбудет в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»


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