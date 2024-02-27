В Орле на Тургеневском мосту пробили шины несколько автомобилей

Причиной стала небольшая, но опасная яма.

Об этом сообщил один из пострадавших в социальных сетях.

Яма находится с правой стороны моста (если ехать по направлению в центр города), ближе к пересечению Тургеневского моста с 1-й Посадской.

Она является не очень большой и заметной, однако уже успела «обидеть» несколько автомобилей, которые пробили себе шины.

Напомним, что совсем недавно мост ремонтировали – с момента сдачи работ не прошло и года. Правда, они не касались дорожного покрытия. На мосту меняли ограждения и освещение.

Работы выполняло ООО «Диал». Ремонт обошёлся примерно в 20 миллионов рублей.

ИА «Орелград»