В Орле на Тургеневском мосту пробили шины несколько автомобилей

27.2.2024 | 11:41 Новости, Происшествия

Причиной стала небольшая, но опасная яма.

Фото: t.me/zhest_orel_57

Об этом сообщил один из пострадавших в социальных сетях.

Яма находится с правой стороны моста (если ехать по направлению в центр города), ближе к пересечению Тургеневского моста с 1-й Посадской.

Она является не очень большой и заметной, однако уже успела «обидеть» несколько автомобилей, которые пробили себе шины.

Напомним, что совсем недавно мост ремонтировали – с момента сдачи работ не прошло и года. Правда, они не касались дорожного покрытия. На мосту меняли ограждения и освещение.

Работы выполняло ООО «Диал». Ремонт обошёлся примерно в 20 миллионов рублей.

Фото: t.me/zhest_orel_57
Фото: t.me/zhest_orel_57

ИА «Орелград»


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