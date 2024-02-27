Орловчанки получили 26 лет на двоих за сбыт наркотиков

Девушки вызвались распространять наркотики в областном центре.

Пресс-служба Северного районного суда города Орла опубликовала некоторые подробности процесса по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Оно было возбуждено в отношении двух уроженок Орловской области, которые в 2022 году решили вступить в преступный бизнес. Из материалов дела следует, что о деталях своей «работы» орловчанки договорились «с другими лицами, уголовное преследование в отношении которых выделено в отдельное производство».

Деятельность преступной группы была законспирирована. В пресс-службе суда рассказали, что для конспирации ее участники между собой общались при помощи интернет-мессенджера, причем под вымышленными именами. Настоящих имен ли лиц друг друга они не знали. Также при помощи мессенджера преступники общались с покупателями наркотиков. Подсудимые орловчанки по заданию своего «работодателя» должны были оборудовать на территории Орловской области тайники – так называемые «закладки» с наркотическими средствами.

«Довести задуманное до конца не смогли, поскольку их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, – отметили в пресс-службе суда. – В судебном заседании подсудимые свою вину в совершении преступления признали полностью». По приговору обе женщины были признаны виновными в совершении преступлений по части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», организованной группой, в крупном размере). Они получили наказание в виде лишения свободы на срок 17 и 9 лет соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в порядке апелляции.

ИА «Орелград»