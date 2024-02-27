«Правила» ремонта дорог утвердил губернатор Клычков

Ремонтировать и содержать орловские дороги будут по-новому.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил межремонтные сроки и периодичность проведения различных видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Действие документа распространяется и на искусственные дорожные сооружения. Постановление принято во исполнение Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Предыдущий подобный документ, принятый еще в 2009 году, теперь признан утратившим силу.

Как следует из постановления, межремонтные сроки проведения работ назначены в соответствии с приказом Минтранса РФ. Ремонт, в том числе капитальный, «следует назначать комплексно по совокупности или по всем конструктивным элементам автомобильных дорог, их участков и искусственных сооружений в их составе». Постановлением правительства региона допускается при соответствующем обосновании проведение выборочного ремонта отдельных конструктивных элементов автодорог.

Межремонтные сроки проведения ремонта жестких дорожных одежд автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения установлены такие: для текущего ремонта – 12 лет, для капитального – не менее 25 лет. Эти сроки могут быть нарушены в ряде случаев, например, при необходимости срочного ремонта дорожных участков для повышения их пропускной способности, снижения фактического уровня загрузки, ликвидации очагов аварийности и «при наличии соответствующих технико-экономических обоснований в течение межремонтного периода».

Для обеспечения соблюдения межремонтных сроков постановлением правительства региона также установлена «плановая периодичность проведения работ по восстановлению в процессе эксплуатации автомобильных дорог слоев износа, защитных слоев и поверхностных обработок». Работы по ремонту земляного полотна, системы водоотвода и элементов обустройства должны назначаться совместно с работами по ремонту дорожных одежд.

Что касается периодичности проведения работ, то этот список получился довольно длинным. Например, очистка разделительной полосы, обочин, откосов и полосы отвода от посторонних предметов с вывозом мусора на полигоны в Орловской области должна производиться не менее 28 раз в год. Устранение дефектов и повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. в год должно составлять не менее 20 процентов от их протяженности. Скашивание травы на разделительной полосе и обочинах предписано проводить 12 раз в год.

ИА «Орелград»