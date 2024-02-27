В Орле не будут сносить несостоявшийся филиал поликлиники №3

Постройку на Колхозной, 61, попытаются сдать в аренду.

Об этом «Орёлграду» рассказали в областном Департаменте государственного имущества и земельных отношений. Чиновники ответили на наш официальный запрос.

Как объяснили в департаменте, здание перешло в казну Орловской области только в текущем году. Соответствующее распоряжение было издано 16-го января 2024-го. Ранее оно находилось в оперативном управлении поликлиники №3.

В дальнейшем его не будут сносить, а попытаются сдать в аренду. Причины – сугубо финансовые. Затраты на снос объекта потребуют слишком значительных расходов, не предусмотренных в бюджете текущего года.

Вместе с тем областные власти отметили, что постройка перешла в казну не так давно, поэтому и торги будут проведены не в самые ближайшие дни.

Напомним, у двухэтажного здания на Колхозной улице оказалась трудная судьба. Его построили в 1975-м году как комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации старшеклассников. Затем постройку перестали использовать по назначению. Она пришла в упадок.

Несколько лет назад здание хотели использовать под дополнительный офис перегруженной «третьей» поликлиники Орла. Его передали медучреждению. Однако эти планы не осуществились

Хотя постройка находится в плохом состоянии, она является достаточно масштабной – общая площадь составляет 3 тысячи 403 квадратных метра. Кроме того, к зданию подведены все виды коммуникаций. Также оно довольно выгодно расположено – рядом с дорогой и в относительно оживлённом месте города.

ИА «Орелград»