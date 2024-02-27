Под Орлом несколько месяцев тонет деревня

Асфальтирование обернулось подтапливанием.

Тревожный сигнал поступил от жительницы деревни Малая Фоминка, расположенной в Орловском муниципальном округе. Женщина обратилась к губернатору Андрею Клычкову на очередном прямом эфире в социальных сетях.

По её словам, в 2022-м и 2023-м годах в населённом пункте выполнялись работы по асфальтированию дорог. При этом оказались нарушены нормы водоотведения.

«С декабря 2023 года вода поступает в подвалы и скважины и подтапливает дома. Во многих домах пошла чёрная плесень, насосы работают круглосуточно. Во дворах и на дороге образовался наст толщиной до 50 сантиметров», – рассказала орловчанка.

При этом женщина утверждает, что местные чиновники никак не пытаются исправить ситуацию. При этом в деревне проживают участники СВО, многодетные семьи, беженцы из Донбасса.

«Просим вашей помощи сейчас, потому что с наступлением тепла наши дома «смоет»», – заключила орловчанка.

Ей ответили с официального аккаунта Орловского муниципального округа. Чиновники заявили, что данная ситуация известна в территориальном управлении, и пообещали всё-таки провести работы по отводу талых вод. Правда, только во втором квартале текущего года.

ИА «Орелград»