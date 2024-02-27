С 1 апреля в Орловской области вырастут социальные пенсии

27.2.2024 | 15:45 Новости, Общество

Их размер увеличится на 7,5%.

Фото: ИА «Орелград»

То же самое произойдёт во всех регионах страны. Как пишет «Российская газета», в среднем социальная пенсия вырастет на 938 рублей и составит 13 тысяч 455 рублей.

Инвалиды-военнослужащие будут получать по 18 тысяч 236 рублей, дети-инвалиды – по 19 тысяч 948 рублей, инвалиды 1-й группы с детства – по 20 тысяч 110 рублей.

Кроме того, вырастут и пенсии, которые получают дети военнослужащих по призыву, потерявшие кормильца. Их размер повысится до 15 тысяч 999 рублей.

Напомним, что социальную пенсию получают граждане, не набравшие баллы и стаж для страховой пенсии. Она выплачивается либо по достижению возраста (70 лет для мужчин и 65 лет для женщин), либо по инвалидности или в связи с потерей кормильца.

По последним данным, число таких орловцев составляет 13,6 тысяч человек.

ИА «Орелград»


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