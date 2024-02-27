В Орловской области поддержат ремесла и народных мастеров

Правительство расширило и уточнило список мер господдержки.

Правительство Орловской области внесло изменения сразу в несколько нормативных правовых актов, касающихся вопросов поддержки ремесел и народных мастеров. В частности, в обновленной редакции изложен «Порядок установления мест (территорий) традиционного бытования народных художественных промыслов в Орловской области». Прежде всего, к местам традиционного бытования художественной керамики дополнительно отнесены плешковская игрушка из города Ливны и чернышинская игрушка из города Новосиля.

Ранее в список были внесены изделия из щекотихинской глины (город Орел и Орловский муниципальный округ), глиняные свистульки (Малоархангельский район), посуда и глиняные свистульки (Орловский муниципальный округ и Урицкий район). Также уточнен порядок установления мест традиционного бытования народных художественных промыслов. Согласно отредактированным правилам, организации или индивидуальные мастера должны подавать в департамент культуры вместе с заявлением документы с обоснованием своей просьбы. Это может быть историческая справка или экспертное заключение, подготовленные музейным работником, краеведом или искусствоведом, содержащие факты и характеризующие место бытования.

Поправки также внесены в «Положение о звании «Народный мастер Орловской области». Согласно им, присвоение звания является основанием для выдачи свидетельства мастеру, работающему на территории Орловской области и осуществляющему деятельность по изготовлению изделий традиционных народных художественных промыслов. Типовую форму такого свидетельства областное правительство тоже скорректировало. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания заявители или претендент представляют в департамент культуры ходатайство в свободной форме; творческую характеристику с указанием достижений, выставок декоративно-прикладного искусства, фестивалей и конкурсов, в которых принимал участие претендент, сведения о наградах, поощрениях и иных достижениях в сфере сохранения народных художественных традиций.

По данным областного правительства, ежегодно представители декоративно-прикладного искусства Орловской области принимают участие с показом мастер-классов по изготовлению изделий в федеральных и межрегиональных мероприятиях. Различными видами декоративно-прикладного искусства в регионе занимаются более 500 человек. Традиционными для Орловской области видами ремесел занимаются около 50 мастеров. Большинство крупных мероприятий, проводимых в области, сопровождаются выставками народных ремесел. Около 100 мастеров являются активными участниками выставок, ярмарок и конкурсов декоративно-прикладного искусства.

ИА «Орелград»