Залегощенской ЦРБ отремонтируют крышу

Орловские власти ищут подрядчика.

Торги объявил Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Заявки принимаются до 4 марта.

Согласно условиям контракта, работы нужно будет выполнить до 30 сентября текущего года. Начальная (максимальная) цена вопроса – 9 миллионов 55 тысяч 160 рублей.

Крышу отремонтируют на главном лечебном корпусе поликлиники. Он располагается на местной улице Горького в доме №12.

Напомним, что несколько месяцев назад суд удовлетворил пять исков к Залегощенской ЦРБ. Все они исходили от прокуратуры и касались торговли лекарствами в ФАПах, подведомственных больнице.

ИА «Орелград»