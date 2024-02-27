Залегощенской ЦРБ отремонтируют крышу

27.2.2024 | 16:00 Медицина, Новости

Орловские власти ищут подрядчика.

Фото: vk.com/crbzal

Торги объявил Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Заявки принимаются до 4 марта.

Согласно условиям контракта, работы нужно будет выполнить до 30 сентября текущего года. Начальная (максимальная) цена вопроса – 9 миллионов 55 тысяч 160 рублей.

Крышу отремонтируют на главном лечебном корпусе поликлиники. Он располагается на местной улице Горького в доме №12.

Напомним, что несколько месяцев назад суд удовлетворил пять исков к Залегощенской ЦРБ. Все они исходили от прокуратуры и касались торговли лекарствами в ФАПах, подведомственных больнице.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования