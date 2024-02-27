На Орловщине голубое топливо довело главу района до штрафа

Он допустил нарушения в рамках муниципального контракта.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, отклонения от норм законодательства выявили в Новосильском районе.

Ещё в сентябре 2022-го года районная администрация заключила с коммерческой организацией муниципальный контракт. Здесь планировалось капитальное строительство газопровода, который должен был снабжать «голубым топливом» жителей села Горенка.

Подрядчик выполнил свои задачи. Заказчик расплатился с ним – но с опозданием. Период просрочки составил 95 дней.

В итоге прокурор возбудил в отношении главы района административное дело. Чиновника оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Орле взяточнику выписали штраф в 100 миллионов.

ИА «Орелград»