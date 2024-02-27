В Орловской области отремонтируют приграничную дорогу

Это обойдётся в сумму до 55 миллионов рублей.

За данную сумму приведут в порядок 1,7 километра трассы «Колпна – Моховое – граница Курской области». Информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства нашего региона.

Работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас областные власти объявили конкурс по поиску подрядчика. Заявки принимаются до 4 марта. Завершить сами работы нужно до 30 августа текущего года. Ремонт будет капитальным.

«Комплексный подход к выполнению ремонтных работ позволяет создать максимально удобную среду как для автолюбителей, так и для пешеходов», – отметили в областной администрации.

ИА «Орелград»