Дело в отношении «Орловской биофабрики» возобновили

Возникшие в конце прошлого года препятствия для рассмотрения дела устранены.

Комиссия Орловского УФАС России вынесла определение о возобновлении дела, возбужденного в прошлом году по признакам нарушения федеральным казенным предприятием «Орловская биофабрика» статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Заседание назначено на 28 марта. В середине декабря рассмотрение дела было приостановлено, поскольку параллельно рассматривалось дело о привлечении «Орловской биофабрики» к административной ответственности по части 5 статьи 19.8 КоАП РФ.

Поясним, что дело об административном правонарушении было возбуждено за непредставление предприятием в установленный срок сведений, истребованных Орловским УФАС. Завершилось оно вынесением постановления о наложении штрафа в размере 50 000 рублей, который «Орловская биофабрика» уже полностью оплатила. Также предприятию было выдано представление о необходимости принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Иными словами, у биофабрики вновь затребовали документы и сведения, и на этот раз антимонопольщики их получили. Таким образом, препятствия для рассмотрения антимонопольного дела были устранены.

Основанием для разбирательства послужило обращение Министерства сельского хозяйства РФ, к которому был приложен акт плановой документарной проверки соблюдения ФКП «Орловская биофабрика» требований закона о закупках. В министерстве подметили, что внутреннее положение биофабрики содержит условия, которые позволяют осуществить закупку у единственного поставщика во всех случаях и при любых потребностях без проведения конкурентных процедур, независимо от наличия конкурентного рынка. Документ создает возможность привлечения исполнителя без проведения торгов (конкурса или аукциона), что в свою очередь, по мнению министерства, может привести или уже приводит к дискриминации и ограничению конкуренции. Единственным критерием в данном случае является то, что стоимость закупки не должна превышать 2 миллиона рублей.

Комиссия УФАС установила, что «Орловская биофабрика» в 2021 году заключила 70 договоров на общую сумму 66,902 миллиона рублей, из них только четыре договора на 11,869 миллиона было заключено по результатам конкурентных процедур. В 2022 году из 59 договоров на общую сумму 71,305 миллиона рублей только пять договоров на сумму 20,107 миллиона были заключены по результатам конкурентных закупок. Например, договоры с единственным поставщиком заключались по таким предметам закупки как: ампулы стеклянного пищевого наполнения, молоко пастеризованное, тара стеклянная для лекарственных средств, гель гидроокиси алюминия, перевозка грузов, поставка минеральных удобрений, ремонт кровли, оказание юридических услуг и пр.

«Данные товарные рынки являются конкурентными, то есть имеется возможность привлечения исполнителя путем проведения конкурентной процедуры – торгов, – отмечено в материалах антимонопольного дела. – Соответственно, факт допустимости закупки у единственного поставщика на конкурентном рынке без каких-либо ограничений является неправомерным». Впрочем, окончательные выводы комиссия УФАС сделает по итогам рассмотрения возобновленного дела.

ИА «Орелград»