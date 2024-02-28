Запрос Клычкова по Гати проработали, но забраковали

Реконструкция моста отложена на неопределенный срок.

Напомним, около года назад губернатор «поручил проработать вопрос строительства не низководного моста в районе деревни Гать». Этот населённый пункт Орловской области попадает в сводки МЧС практически каждую весну. Паводок затапливает мост через Оку, находящийся поблизости. После этого селянам приходится тратить дополнительные километры и часы, чтобы добраться на учёбу или на работу.

Губернатор предложил сделать мост не низководным либо построить новый. «Орёлград» направил в областную администрацию официальный запрос, чтобы узнать судьбу данной инициативы. К сожалению, она оказалась неутешительной.

Как нам рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, пока что на объект не разработана даже проектно-сметная документация.

Впрочем, чиновники проработали вопрос и установили примерные масштабы реконструкции существующего сооружения (напомним, мост находится на межмуниципальной дороге «Орёл – Гать – Лаврово – Редькино»).

По предварительным расчётам, изготовление ПСД обойдётся в 20 миллионов, сами работы – в 600 миллионов. При этом они займут около двух лет – всё это время жителям Гати придётся пользоваться обходными путями.

Также в департаменте рассказали, что «Орелгосзаказчик» изготовил ПСД и получил положительное заключение на другой проект, связанный с этой местностью, и подразумевающий строительство «искусственного дорожного сооружения», то есть, видимо, моста. Это дорога, которая пройдёт от трассы «Крым» через село Альшань к деревне Большая Фоминка.

Примерная стоимость работ составит 415 миллионов 790 тысяч 920 рублей. Впрочем, в плане на текущий год их тоже нет. К тому же Альшань и Большая Фоминка находятся хоть и по соседству, но в стороне от Гати, поэтому проблему населённого пункта этот проект полностью не решит.

ИА «Орелград»