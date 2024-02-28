Москва не заберёт деньги у Орла, провалившего благоустройство

Об этом «Орёлграду» рассказали в областной администрации.

Мы направили региональным властям официальный запрос, чтобы узнать судьбу межбюджетных трансфертов, предоставленных столицей Орлу на комплексное благоустройство. Ответ пришёл из Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

В департаменте уточнили, что Москва давала деньги «на благоустройство пяти комплексных дворовых территорий и Ландшафного сквера «Дворянское гнездо»». Напомним, что «Дворянку» должны были сдать к 1 сентября, но этого всё ещё не произошло, за что подрядчик поплатился солидным штрафом.

С «кустами дворов» дело обстоит получше, хотя и эти работы тоже полностью не завершены. К тому же в 2023-м в Орле анонсировали ремонт только трёх «кустов», а делали только два.

Как следует из ответа обладминистрации, в минувшем году Орловщина освоила 327 миллиона 327 тысяч 721 рубля и 46 копеек «московских» денег. В 2024-м в ход пойдут неиспользованные остатки – 72 миллиона 672 тысячи 278 рублей 38 копеек. Их пустят на те же цели – «Дворянку» и дворы, в рамках контрактов, заключённых в 2023-м.

ИА «Орелград»