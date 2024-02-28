Для орловцев стали доступнее валерьянка и аспирин

28.2.2024 | 13:40 Медицина, Новости

Об этом сообщили в Орёлстате.

Фото: ИА «Орелград»

В январе этого года в Орловской области непродовольственные товары подорожали на 0.1%. Однако ряд позиций, связанных с медициной, всё же продемонстрировал не рост, а снижение.

Из медикаментов наиболее заметно подешевели

  • экстракт валерианы (на 2,5% – до 12,64 рубля за 10 таблеток),
  • аспирин российского производства (на 1,6% – до 13,54 рубля за 10 таблеток),
  • сульфацетамид (на 1,5% – до 44,93 рубля за 5 миллиграмм)
  • и хлорид натрия (на 1,3% – до 26,31 рубля за 100 миллиграмм).

Однако некоторые лекарства, наоборот, выросли в цене, причём достаточно существенно:

  • цефтриаксон (на 7,6% – до 43,61 рубля за 1 грамм),
  • анальгин отечественного производства (на 6,7% – до 34,68 рубля за 10 таблеток),
  • синупрет (на 5,8% – до 819,30 рубля за 50 таблеток)
  • и кеторол экспресс (на 4,5% – до 39,40 рубля за 10 таблеток).

Также повысились цены на бинты (на 6,7% – до 28,84 рубля за 1 штуку) и на бутылочки для кормления младенцев (на 5,9% – до 215,70 рубля за 1 штуку).

ИА «Орелград»


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