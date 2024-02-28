В Орле «сквер Сталина» постепенно захватывает магазин

28.2.2024 | 13:10 Новости, Общество, Строительство

29 февраля состоятся публичные слушания по поводу перераспределения участка.

Мероприятие пройдет в управлении градостроительства администрации Орла (ул. Пролетарская Гора, д. 7). Начало в 17:00.  Будет рассматриваться «проект межевания территории в границах кадастрового квартала 57:25:0030411 в целях образования земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030411:782».

Речь идет о бывшем кафе «Сказка», которое стало позже «Столовкой», а теперь там располагается магазин. Площадь участка, находящейся в частной собственности, – 686 кв. м. Проект предполагает увеличение до 985 кв. м.

Отметим, зеленая зона, которая перераспределяется, в носила разные официальные и народные названия. Это сквер Сталина, Сказка. В настоящий момент на картах отмечается как Промышленный сквер.

ИА “Орелград”


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