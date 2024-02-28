Весна в Орле начнётся с отключения горячей воды

28.2.2024 | 14:05 ЖКХ, Новости

В городе проведут плановую проверку бойлера.

Фото: ИА «Орёлград»

Об этом сообщает орловский филиал предприятия «Квадра».

Отключения запланированы на 1 марта с 9 до 13 часов. Они затронут 17 домов в разных районах города, расположенных по адресам:

  • улица Пушкина, 9,
  • переулок Новосильский, 4 и 11,
  • Московская, 28-А,
  • 7-го Ноября, 9, 13 и 15,
  • Левый берег Оки, 11-А,
  • Маринченко, 11, 13 и 15,
  • Бурова, 14, 16, 18, 20, 22 и 26.

«Цель мероприятия – повышение качества теплоснабжения», – уточнили представители предприятия.

ИА «Орелград»


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