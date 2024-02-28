Весна в Орле начнётся с отключения горячей воды

В городе проведут плановую проверку бойлера.
Об этом сообщает орловский филиал предприятия «Квадра».
Отключения запланированы на 1 марта с 9 до 13 часов. Они затронут 17 домов в разных районах города, расположенных по адресам:
- улица Пушкина, 9,
- переулок Новосильский, 4 и 11,
- Московская, 28-А,
- 7-го Ноября, 9, 13 и 15,
- Левый берег Оки, 11-А,
- Маринченко, 11, 13 и 15,
- Бурова, 14, 16, 18, 20, 22 и 26.
«Цель мероприятия – повышение качества теплоснабжения», – уточнили представители предприятия.
ИА «Орелград»