Весна в Орле начнётся с отключения горячей воды

В городе проведут плановую проверку бойлера.

Об этом сообщает орловский филиал предприятия «Квадра».

Отключения запланированы на 1 марта с 9 до 13 часов. Они затронут 17 домов в разных районах города, расположенных по адресам:

улица Пушкина, 9,

переулок Новосильский, 4 и 11,

Московская, 28-А,

7-го Ноября, 9, 13 и 15,

Левый берег Оки, 11-А,

Маринченко, 11, 13 и 15,

Бурова, 14, 16, 18, 20, 22 и 26.

«Цель мероприятия – повышение качества теплоснабжения», – уточнили представители предприятия.

ИА «Орелград»